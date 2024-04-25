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Общество

Военно-спортивная игра «Зарница 2.0» прошла в Пыталово

Муниципальный этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница 2.0» прошёл в Пыталово, пишет газета «Наша жизнь».

  • Военно-спортивная игра «Зарница 2.0» прошла в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Военно-спортивная игра «Зарница 2.0» прошла в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Военно-спортивная игра «Зарница 2.0» прошла в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Военно-спортивная игра «Зарница 2.0» прошла в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Военно-спортивная игра «Зарница 2.0» прошла в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»

Участие в игре приняли учащиеся Пыталовской, Линовской и Гавровской школ Пыталовского района от 14 до 17 лет, а также юнармейцы из Дома детского творчества. В ходе военно-спортивной игры ребята обучились навыкам начальной военной подготовки и поведению в экстремальной ситуации.

Участников поприветствовали представитель отдела Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Дмитрий Васильев и заместитель главы администрации Пыталовского муниципального округа Полина Рубченя.

В ходе состязаний команды прошли несколько испытаний: строевую подготовку, тестирование на знание основ российской государственности и военной истории, разборку и сборку автомата Калашникова. Затем на плацу команды учились оказывать первую медицинскую помощь, а также прошли военизированную полосу препятствий и огневой рубеж со стрельбой.

После прохождения испытаний участники приготовили гречневую кашу в военно-полевых условиях и посетили экскурсию в комнате боевой славы.

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева и начальник отдела образования Пыталовского района Виктория Быкова вручили грамоты самым сильным и ловким. Первое место заняла команда «Оплот60» из Линовской школы, второе – «Юнармия60» из Дома детского творчества, третье – «Форпост» из Пыталовской школы, четвёртое – «Адреналин10» из Гавровской школы.

Напомним, что военно-спортивная игра «Зарница» включает в себя комплекс военно-патриотических мероприятий. Она формирует качества, необходимые в военной профессии.

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