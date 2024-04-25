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Общество

Опочецкая организация незаконно провела земляные и мелиоративные работы у реки Изгожки

Организация в Опочецком районе незаконно провела земляные и мелиоративные работы водного объекта первой рыбохозяйственной категории – реки Изгожки. Об этом ПАИ сообщили в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.

Вопреки требованиям закона мероприятия организованы в отсутствие обязательных мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания, а также согласования планируемой деятельности с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, чем причинен ущерб на общую сумму более 124 тыс. рублей.

Прокурор внес представление в адрес директора организации, которое рассмотрено и признано обоснованным.

По инициативе специализированной прокуратуры виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 8.48 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа. После вмешательства прокуратуры причиненный окружающей среде вред возмещен в полном объеме.

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