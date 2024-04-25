Около 400 поисковиков участвуют в экспедициях в Пустошкинском и Невельском районах

12:25, 25 апреля 2024, ПАИ

Около 400 поисковиков принимают участие в поисковых экспедициях в Пустошкинском и Невельском районах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Всероссийская «Вахта Памяти – 2024» началась в Пустошкинском районе сегодня, 25 апреля. Она продлится до 8 мая. Участие в ней примут 300 человек из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Свердловска и других городов, а также из Белоруссии. Лагерь разместят близ озера Ребле, у деревни Подберезье. Там в годы Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои, пояснили в пресс-службе.

Ещё до начала официального открытия поисковики обнаружили останки четверых бойцов Красной армии в траншее на территории базового лагеря, спустя время – ещё четырёх.

Организаторами экспедиции выступили региональное отделение Поискового движения России совместно с Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организацией «След «Пантеры» при поддержке правительства Псковской области.

Кроме того, стартовала поисковая экспедиция «Вахта Памяти. Невель-2024». Она посвящена 80-летию освобождения Псковской области. Мероприятие поискового движения «Псковский рубеж» объединило порядка 100 поисковиков из семи регионов России: Псковской области, Пермского края, Кировской области, Башкортостана, Удмуртии, Москвы и Санкт-Петербурга.

Уже удалось обнаружить останки трёх бойцов Красной армии. Вахта завершится 4 мая торжественным перезахоронением на братской могиле в деревне Турки-Перевоз.