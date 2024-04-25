Останки восьмерых бойцов обнаружили поисковики во время «Вахты Памяти» в Пустошкинском районе

09:42, 25 апреля 2024, ПАИ

Останки восьмерых бойцов обнаружили поисковики во время Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2024» в Пустошкинском районе. Об этом ПАИ сообщили в областной военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры».



Фото: Ввоенно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» Псковской области



Фото: Ввоенно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» Псковской области



Фото: Ввоенно-патриотическая поисковая организация «След «Пантеры» Псковской области





«Вахта Памяти» стартовала в Пустошкинском районе сегодня, 25 апреля.

На место базового лагеря экспедиции в Пустошкинском районе уже заехали поисковые отряды. Поисковики разместили палатки, оборудовали костровые и другие места для хозяйственных нужд.

Во время осмотра территории базового лагеря специалисты выявили траншею, где затем обнаружили останки четырёх бойцов Красной армии. Кроме того, на территории лагеря были найдены ещё четыре бойца.

Ранее сообщалось, что межрегиональная «Вахта Памяти» открылась в Невельском районе.