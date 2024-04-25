Началось благоустройство сквера Памяти в Красногородске

11:52, 25 апреля 2024, ПАИ

Начались работы по благоустройству сквера, в котором находится памятник «Скорбящая мать», пишет газета Красногородского района «Заря».

Благоустройство территории, которая стала победителем голосования по программе «Формирование комфортной городской среды», выполняет организация «Монтажник» из Пыталово.

В сквере запланировано установить бетонные плитные тротуары и 12 фонарей, провести все необходимые для этого электромонтажные работы.



Фото: газета Красногородского района «Заря»



Фото: газета Красногородского района «Заря»



Фото: газета Красногородского района «Заря»





Сумма контракта составляет порядка 1,6 млн рублей. Завершить работы планируется к лету текущего года. В будущем в сквере также запланирована установка уличного фонтана.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».