Началось благоустройство сквера Памяти в Красногородске
Начались работы по благоустройству сквера, в котором находится памятник «Скорбящая мать», пишет газета Красногородского района «Заря».
Благоустройство территории, которая стала победителем голосования по программе «Формирование комфортной городской среды», выполняет организация «Монтажник» из Пыталово.
В сквере запланировано установить бетонные плитные тротуары и 12 фонарей, провести все необходимые для этого электромонтажные работы.
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Фото: газета Красногородского района «Заря»
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Фото: газета Красногородского района «Заря»
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Фото: газета Красногородского района «Заря»
Сумма контракта составляет порядка 1,6 млн рублей. Завершить работы планируется к лету текущего года. В будущем в сквере также запланирована установка уличного фонтана.
Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».
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