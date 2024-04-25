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Общество

Началось благоустройство сквера Памяти в Красногородске

Начались работы по благоустройству сквера, в котором находится памятник «Скорбящая мать», пишет газета Красногородского района «Заря».

Началось благоустройство сквера Памяти в Красногородске. Фото: газета Красногородского района «Заря»

Благоустройство территории, которая стала победителем голосования по программе «Формирование комфортной городской среды», выполняет организация «Монтажник» из Пыталово.

В сквере запланировано установить бетонные плитные тротуары и 12 фонарей, провести все необходимые для этого электромонтажные работы.

  • Началось благоустройство сквера Памяти в Красногородске
    Фото: газета Красногородского района «Заря»
  • Началось благоустройство сквера Памяти в Красногородске
    Фото: газета Красногородского района «Заря»
  • Началось благоустройство сквера Памяти в Красногородске
    Фото: газета Красногородского района «Заря»

Сумма контракта составляет порядка 1,6 млн рублей. Завершить работы планируется к лету текущего года. В будущем в сквере также запланирована установка уличного фонтана.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

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