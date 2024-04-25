Фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту» пройдёт в сентябре

13:04, 25 апреля 2024, ПАИ

Фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту» пройдёт в Себеже 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фестиваль посвящён советскому и российскому актёру театра и кино, народному артисту СССР Зиновию Гердту.

К участию приглашаются любительские и народные театральные коллективы, театры-студии в номинациях: «Драматический театр», «Театр юного зрителя», «Мюзикл», «Театр миниатюр».

Коллективы награждаются дипломами и специальными призами фестиваля.

Оргкомитет принимает заявки до 15 августа на электронную почту nartvor@ocntpskov.ru.