Фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту» пройдёт в сентябре
Фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту» пройдёт в Себеже 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Фестиваль посвящён советскому и российскому актёру театра и кино, народному артисту СССР Зиновию Гердту.
К участию приглашаются любительские и народные театральные коллективы, театры-студии в номинациях: «Драматический театр», «Театр юного зрителя», «Мюзикл», «Театр миниатюр».
Коллективы награждаются дипломами и специальными призами фестиваля.
Оргкомитет принимает заявки до 15 августа на электронную почту nartvor@ocntpskov.ru.
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