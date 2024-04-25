Псковичка украла из магазина продукты на 600 тысяч рублей
47-летняя псковичка похитила из магазина продукты на 600 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
С мая по декабрь прошлого года псковичка украла из магазина, в котором работала продавцом, продукты питания. Ущерб составил 600 тысяч рублей.
Обстоятельства произошедшего выясняются, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей может грозить до шести лет лишения свободы.
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