Чемпионат и первенство СЗФО по спортивному ориентированию проходят в Псковской области

12:50, 25 апреля 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивному ориентированию проходят в Глотах в Псковской области 25 и 26 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Всего в соревнованиях принимают участие 150 спортсменов из Карелии, Новгородской, Ленинградской, Псковской областей.

Псковскую область представляют 15 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Себежа и Гдова.

Результаты соревнований учтут при формировании сборных регионов.

Сегодня, 25 апреля, спортсмены бегут спринт, а завтра стартует кросс. «Мы подготовили технически сложные трассы, потому что уровень участников высокий. Больше всего контрольных пунктов будет у мужчин – 25, а у детей максимум будет 15», – отметил Алексей Никитин.

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