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Происшествия

Более полутора миллионов рублей потеряли пожилые псковичи после общения с мошенниками

Более полутора миллионов рублей лишились шестеро пожилых жителей Пскова, Великих Лук и Пыталово из-за уловок мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более полутора миллионов рублей потеряли пожилые псковичи после общения с мошенниками. Фото: ПАИ

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы, следователями, адвокатами. Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам и оформления кредитов злоумышленники завладели сбережениями собеседников. Кроме того, мошенники заявляли пенсионерам, что их родственники якобы за совершённые ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Также на ухищрения махинаторов поддались некоторые псковичи во время онлайн-операций купли-продажи товаров, в том числе телефона и стройматериалов.

Всего жители региона лишились более полутора миллионов рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

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