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Работодатели из Пскова рассказали, по каким критериям ведут подбор молодых специалистов

Работодатели из Пскова рассказали, по каким критериям осуществляют подбор молодых специалистов. Об этом ПАИ сообщили в компании SuperJob.

Среди ключевых критериев отбора молодых специалистов на первом месте — личностные компетенции кандидата (63%). Наличие минимального опыта работы важно для 45% рекрутеров. На уровень и качество образования обращают внимание 38% рекрутеров. Знание специфики деятельности компании важно только 14% рекрутеров.

Среди дополнительных критериев отбора чаще всего принимают во внимание уровень владения ПО (57%). Опыт прохождения стажировок важен для 28% менеджеров по персоналу, уровень успеваемости в вузе или колледже — для 20%, знание иностранного языка — для 7%.

Самой востребованной личностной компетенцией молодых специалистов стала организованность (59%). На втором месте — мотивация достижений и ориентация на развитие (по 46%). Умение работать в команде отметили 32% рекрутеров, наличие лидерских качеств — 8%.

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