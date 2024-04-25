Псковича осудили за покупку наркотиков в крупном размере

13:07, 25 апреля 2024, ПАИ

Жителя Пскова осудили за незаконную покупку наркотика в крупном размере, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что пскович незаконно купил в интернете наркотическое средство массой 1,83 грамма для личного употребления. Наркотик мужчина забрал около железнодорожных путей в черте Пскова. После этого его задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Псковича признали виновным в совершении преступления по части 2 статьи 228 УК РФ (приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и возложением дополнительных обязанностей.