Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Улицу Гремячую отремонтируют в Пскове

Улицу Гремячую отремонтируют в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Когда открыли после капремонта мост через Милевку, начали готовить документы на ремонт ведущей к нему улицы Гремячей. И вот контракт подписан. В этом году будет заменен асфальт на дороге и мосту через ручей Колокольничий, отремонтированы съезды и обочины», – написал он.

Предусмотрена также замена водопропускной трубы, крышек люков, установка барьерного и пешеходного ограждений.

На следующий год запланированы работы на участке улицы Аллейной от Гремячей до Кузнецкой. Этот отрезок должен быть сделан до 15 мая 2025 года.

«В общей сложности приведем в порядок около километра дорог», – добавил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 апреля 2024

Наталья Исакова: Поддержка семей с детьми – одна из приоритетных задач государства
25 апреля 2024

Улицу Гремячую отремонтируют в Пскове
25 апреля 2024

Около 400 поисковиков участвуют в экспедициях в Пустошкинском и Невельском районах
25 апреля 2024

Началось благоустройство сквера Памяти в Красногородске
25 апреля 2024

До +14 градусов ожидается в Псковской области 26 апреля
25 апреля 2024

Псковский музей провёл краеведческую игру для местных школьников
25 апреля 2024

Военно-спортивная игра «Зарница 2.0» прошла в Пыталово
25 апреля 2024

«Комаровские чтения» для работников дошкольного образования стартовали в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...