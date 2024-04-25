Улицу Гремячую отремонтируют в Пскове

12:49, 25 апреля 2024, ПАИ

Улицу Гремячую отремонтируют в Пскове, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Когда открыли после капремонта мост через Милевку, начали готовить документы на ремонт ведущей к нему улицы Гремячей. И вот контракт подписан. В этом году будет заменен асфальт на дороге и мосту через ручей Колокольничий, отремонтированы съезды и обочины», – написал он.

Предусмотрена также замена водопропускной трубы, крышек люков, установка барьерного и пешеходного ограждений.

На следующий год запланированы работы на участке улицы Аллейной от Гремячей до Кузнецкой. Этот отрезок должен быть сделан до 15 мая 2025 года.

«В общей сложности приведем в порядок около километра дорог», – добавил Борис Елкин.