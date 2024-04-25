Псковские педагоги могут стать участниками Всероссийского форума классных руководителей

14:24, 25 апреля 2024, ПАИ

Псковские учителя и преподаватели колледжей могут принять участие во Всероссийском форуме классных руководителей, который состоится в Москве 3-5 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Чтобы стать участником форума, необходимо до 10 июня пройти анкетирование, три тестирования и предоставить видеовизитку на тему опыта в воспитательной практике. Сделать всё это можно по ссылке.

Для участников форума будут подготовлены насыщенные образовательная, дискуссионная и культурная программы. Эксперты в различных областях расскажут слушателям о своём профессиональном опыте.

Ожидается, что участие в мероприятии примут порядка тысячи педагогов со всей России.