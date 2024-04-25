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Общество

На Октябрьском проспекте в Пскове старые тополя заменят на деревья других пород

На Октябрьском проспекте в Пскове старые тополя заменят на деревья других пород, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Он также прокомментировал ночной инцидент с падением тополя на улице Мирной, в результате которого был повреждён газопровод и несколько автомобилей. «Сегодня ночью у дома № 13 на улице Мирной на автомобили упал тополь. Дерево росло на земле с неразграниченным правом собственности. Оно было живым, и жалоб на него не поступало. На данный момент обломки убраны и вывезены. Специалисты приступили к устранению повреждений на газопроводе. К счастью, пострадавших нет. Вопрос компенсации ущерба собственникам автомобилей будем рассматривать после получения обращений», - написал Борис Елкин.

Он также добавил, что тополя в Пскове падают регулярно. За год из-за этого постарадали больше пяти автомобилей, были и случаи, когда травмы получали горожане. «Большинство тополей в Пскове давно пережили активную фазу роста. А с возрастом они становятся ломкими и представляют опасность. Поэтому принято решение о замене этих деревьев на Октябрьском проспекте на более ценные породы. Высадку новых растений начнем уже в этом году», - пообещал глава Пскова.

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