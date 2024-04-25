В Пскове разыскивают сбежавшего с места ДТП водителя чёрного ​Volkswagen Touareg

14:34, 25 апреля 2024, ПАИ

В Пскове разыскивают сбежавшего с места ДТП водителя чёрного ​Volkswagen Touareg. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 апреля в 19:15 у дома №72 на улице Инженерной в Пскове неустановленный водитель автомобиля Volkswagen Touareg чёрного цвета с госномером Х129МА60 врезался в три припаркованных автомобиля, в результате чего машины получили серьёзные технические повреждения.

После этого водитель Volkswagen Touareg покинул место ДТП, но потерял здесь передний бампер и госномер своего автомобиля. Сейчас местонахождение автомобиля Volkswagen Touareg неизвестно. Его бывший собственник в день ДТП продал автомобиль гражданину Белоруссии.

Необходима информация о месте нахождения вышеуказанного автомобиля, который вероятнее всего находится на территории Пскова. Любую информацию о месте нахождения автомобиля Volkswagen Touareg черного цвета, госномер Х129МА60, с техническими повреждениями передней части можно сообщить по телефонам 8 911 884 88 88 или 8 953 244 42 42. Анонимность гарантируется.