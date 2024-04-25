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Общество

О перерасчёте за вывоз ТКО при временном отсутствии напомнили в «Экопроме»

О возможности перерасчёта за вывоз ТКО при отсутствии потребителя более пяти дней напомнили жителям Псковской области. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Потребитель имеет право обратиться с заявлением о перерасчёте размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Это необходимо сделать до начала периода отсутствия потребителя или не позднее 30 дней после его окончания.

К заявлению о перерасчёте следует приложить документы, подтверждающие отсутствие потребителя.

Среди них могут быть:

  • командировочное удостоверение или приказ о направлении в командировку;
  • справка о нахождении на лечении в стационаре или на санаторно-курортном лечении;
  • проездные билеты, оформленные на имя потребителя;
  • счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания;
  • документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания;
  • справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;
  • справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина на садовом или огородном земельном участке (при наличии договора СНТ на вывоз отходов);
  • иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия в жилом помещении.

Документы для перерасчёта размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.com или в центре обслуживания клиентов, который находится на улице Льва Толстого, 3 в Пскове и на проспекте Ганарина, 54 в Великих Луках.

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