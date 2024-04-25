О перерасчёте за вывоз ТКО при временном отсутствии напомнили в «Экопроме»
О возможности перерасчёта за вывоз ТКО при отсутствии потребителя более пяти дней напомнили жителям Псковской области. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Потребитель имеет право обратиться с заявлением о перерасчёте размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Это необходимо сделать до начала периода отсутствия потребителя или не позднее 30 дней после его окончания.
К заявлению о перерасчёте следует приложить документы, подтверждающие отсутствие потребителя.
Среди них могут быть:
- командировочное удостоверение или приказ о направлении в командировку;
- справка о нахождении на лечении в стационаре или на санаторно-курортном лечении;
- проездные билеты, оформленные на имя потребителя;
- счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания;
- документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания;
- справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;
- справка, выданная уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина на садовом или огородном земельном участке (при наличии договора СНТ на вывоз отходов);
- иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия в жилом помещении.
Документы для перерасчёта размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.com или в центре обслуживания клиентов, который находится на улице Льва Толстого, 3 в Пскове и на проспекте Ганарина, 54 в Великих Луках.
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