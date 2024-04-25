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Жителя Ленобласти осудили за сбыт более килограмма наркотиков в Псковской области

Жителя Ленинградской области осудили за сбыт более килограмма наркотиков на территории Псковской области, сообщили ПАИ в прокуратуре региона.

Жителя Ленобласти осудили за сбыт более килограмма наркотиков в Псковской области. Фото: ПАИ

Установлено, что 26-летний мужчина 12 января 2022 в составе группы по предварительному сговору забрал из заранее подготовленного места в Дедовичском районе более десяти килограммов наркотиков. Вещество он разделил в четыре пакета и спрятал в тайники у автомобильной дороги Дедовичи – Раслово.

Через несколько дней он сбыл более одного килограмма наркотика другому мужчине через интернет. Оставшуюся часть наркотических веществ он выдал сотрудникам правоохранительных органов, указав на места сделанных им «закладок».

Псковский областной суд признал мужчину виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 и частью 3 статьи 30 УК РФ (сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 15 с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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