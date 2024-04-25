Псковская область первая в СЗФО примет эстафету флага всероссийского конкурса «Мастер года»
Торжественная церемония эстафеты флага всероссийского конкурса среди педагогов колледжей «Мастер года – 2024» и подведение итогов регионального этапа состоится в Псковской инженерно-лингвистической гимназии в пятницу, 26 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Флаг в Псковскую область прибудет из Ярославской области. Регион станет первым, принявшим эстафету в Северо-Западном федеральном округе. Отсюда флаг отправится в Мурманскую область.
Напомним, эстафета флага началась 22 марта. В региональном этапе всероссийского конкурса принимают участие десять педагогов из Псковской области. По итогам всех испытаний победитель будет представлять регион в финале в Тюмени.
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