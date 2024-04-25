Тело женщины нашли в реке Великой в Пскове

16:29, 25 апреля 2024, ПАИ

Тело женщины обнаружили в реке Великой под мостом Александра Невского в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, 39-летняя женщина в ночь на 23 апреля отправилась на вокзал встречать своего мужа, но пропала.

Её тело обнаружили в реке Великой в районе Овсище.

Обстоятельства смерти женщины устанавливаются, следователи проводят проверку.