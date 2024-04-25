Новый поток «Школы материнства» начнётся в Псковском перинатальном центре 2 мая

16:46, 25 апреля 2024, ПАИ

2 мая в Псковском клиническом перинатальном центре начнётся новый поток ежемесячного курса подготовки к родам «Школа материнства». Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Курс доступен бесплатно для всех беременных женщин, но количество мест ограничено, так как в первую очередь записывают будущих мам, у которых предварительная дата родов стоит на май-начало июня.

Основная задача курса – дать ценную информацию о процессе родов, помочь избавиться от необоснованных страхов и ложных сведений, возможно полученных женщиной в процессе жизни, научить основным способам повышения комфорта в родах и способам самопомощи .

Расписание занятий от врачей и специалистов Псковского клинического Перинатального центра:

2 мая в 15.00 – «Эпидуральная и спинальная анестезия в акушерской практике» – Икромжон Назимов, врач-анестезиолог-реаниматолог.

3 мая в 13:00 – «Транзиторные состояния в период новорожденности» – Кристина Покровская, врач-неонатолог.

6 мая в 15.00 – «Преиндукция индукция родов. Что это такое? И когда ее делают?» – Нурлан Айтемир, врач-акушер-гинеколог.

7 мая в 15.00 – «Роды» – Наталья Петрова, врач-акушер-гинеколог.

8 мая в 16.00 – «Особенности послеродового периода» – Алена Чуйкова, врач-акушер-гинеколог.

13 мая в 15.00 – «Стресс, способы профилактики. Предотвращение послеродовой депрессии и если она возникла, что с этим делать» – Виктория Сымитка, психолог.

14 мая в 15.00 – «Грудное вскармливание» – Екатерина Иванова, детская медицинская сестра.

15 мая в 15.00 – «Особенности физической нагрузки в беременность и после родов. Ее необходимость и безопасность» – Мария Табунщикова, инструктор перинатальной йоги.

16 мая в 15.00 – «Психологическая подготовка к родам. Методики самопомощи, дыхания и релаксации» – Эмма Абдулаева, психолог.

17 мая в 15.00 – «Выплаты и пособия» – Кулик Алина Сергеевна, ведущий юрисконсульт; «Сервисные роды» – Дарина Козлова, начальник коммерческого отдела.

Записаться на курсы подготовки к родам можно по телефону : +7 981-350-18-41 (Дарина). Стол справок: 8 (8112) 67-29-78.