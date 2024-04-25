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Общество

В двух деревнях Псковского района временно не будет света 27 апреля

В двух населённых пунктах Псковского района временно не будет электроэнергии, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

В деревнях Дубно и Хотицы Псковского района временно не будет света 27 апреля. Фото: ПАИ

Света не будет в деревнях Дубно и Хотицы 27 апреля с 9:30 до 16:30 в связи с ремонтом оборудования, пояснили специалисты.

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