В двух деревнях Псковского района временно не будет света 27 апреля
В двух населённых пунктах Псковского района временно не будет электроэнергии, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Света не будет в деревнях Дубно и Хотицы 27 апреля с 9:30 до 16:30 в связи с ремонтом оборудования, пояснили специалисты.
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