В двух деревнях Псковского района временно не будет света 27 апреля

16:57, 25 апреля 2024, ПАИ

В двух населённых пунктах Псковского района временно не будет электроэнергии, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Света не будет в деревнях Дубно и Хотицы 27 апреля с 9:30 до 16:30 в связи с ремонтом оборудования, пояснили специалисты.