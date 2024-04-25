Делегация из Псковской области принимает участие во всероссийской конференции по вопросам медицины катастроф

17:09, 25 апреля 2024, ПАИ

Делегация из Псковской области принимает участие во всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы медицины катастроф. Опыт регионов», сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

В состав делегации вошли представители комитета по здравоохранению Псковской области, региональной станции скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф.

Конференция проходит в Сыктывкаре, она посвящена десятилетию организации Центра медицины катастроф Республики Коми. В рамках конференции состоится совместное заседание профильных комиссий Минздрава России по направлениям «Первая помощь» и «Медицина катастроф».