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Культура

Псковичей приглашают провести Пасху в музее

В праздник Пасхи, 5 мая, Псковский музей подготовил программу для родителей с детьми «Пасхальная радость». Об этом ПАИ сообщили в музее.

В программе: семейная экскурсия, мастер-класс, игры и трапеза. Посетителям расскажут об истории праздника и русских народных традициях, связанных с Воскресением Христовым.

«На увлекательной экскурсии вы познакомитесь с пасхальными иконами XVII-XVIII вв., а также увидите уникальный памятник – плащаницу «Положение во гроб» XVI века. На мастер-классе каждый сможет расписать деревянное яйцо неповторимым узором, а затем на музейном дворе поучаствовать в народных играх и забавах», - уточнили в музее.

Программа начнётся в 14:00 и пройдет во Дворе Постникова (ул. О. Кошевого, 2).

Обязательна предварительная запись по телефонам: 8 (8812) 29-22-60, +7(911) 358-08-16.

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