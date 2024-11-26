Больше 250 произведений петербургского художника Олега Еремеева получил Псковский музей

12:33, 26 ноября 2024, ПАИ

Коллекция живописи и графики Псковского музея-заповедника пополнилась работами петербургского художника Олега Еремеева, которые передала в дар музею вдова мастера Светлана Еремеева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Вместе с дочерью Еленой она специально приехала из Санкт-Петербурга, чтобы передать картины и рассказать музейщикам о тех полотнах, которые поступают в коллекцию музея. Встречала дарителей генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Нет для музея большей радости, чем те моменты, когда в его коллекцию поступают произведения искусства. В этот раз мы получили живописные и графические работы замечательного петербургского художника Олега Аркадьевича Еремеева. Я всегда такие дары рассматриваю как жертвенные, потому что на многих работах с обратной стороны присутствуют личностные обращения к жене. Отдать такую работу в музей непросто, я это понимаю. Но, с другой стороны, когда эти вещи попадают в федеральный музей, они приобретают особую национальную ценность, а художник становится бессмертным», – подчеркнула Светлана Мельникова.

Светлана Еремеева вместе с дочерью Еленой передали Псковскому музею-заповеднику более 250 работ художника – 35 живописных и 230 графических, а также альбом-каталог «Олег Еремеев. Живопись, графика». В ходе встречи с музейщиками она рассказала о жизни и творческой деятельности своего мужа, поделилась историями создания подаренных полотен, объяснив, почему ею были отобраны именно эти работы.

«Тематика работ, которые я сегодня передаю, совершенно разная. Насколько я знаю, в коллекции музея не было натюрмортов Олега Аркадьевича, теперь у вас будет два натюрморта. Также мы привезли довольно много пейзажей Пскова и его окрестностей, которые Олег Аркадьевич написал в ходе своих многократных визитов на Псковскую землю», – поделилась Светлана Еремеева.

Олег Еремеев (1922–2016) – русский живописец и педагог, член Санкт-Петербургского союза художников, народный художник РФ, заслуженный деятель искусств РСФСР, академик Российской академии художеств, действительный член Российской академии естественных наук, действительный член Петровской академии наук и искусств, профессор. Ректор Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Российской академии художеств.

По словам Олега Еремеева, Псков – это гордость страны. Как рассказала его вдова, эти слова художника определили его отношение к Пскову и Псковскому музею. В стенах музея в 2006 году состоялась персональная выставка художника.

В фондах изобразительного искусства Псковского музея-заповедника уже хранились 28 графических работ художника, а в Древлехранилище – 5 каталогов выставок художника и книга Еремеева «Страница о моем творчестве». Теперь коллекция музея значительно расширилась, а одна из подаренных работ, портрет «Юная Светлана» (1960 год), предстанет перед широкой публикой в декабре этого года на выставке портретов из собрания Псковского музея-заповедника.