Семинар «Гранты в сфере культуры. Новые возможности и ресурсы» прошёл в Пскове

22:27, 27 ноября 2024, ПАИ

Методический семинар «Гранты в сфере культуры. Новые возможности и ресурсы» состоялся в библиотеке «Родник» в Пскове, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Руководителей и специалистов городских учреждений культуры приветствовала исполняющую обязанности начальника управления культуры администрации Пскова Дарья Алейникова. Она подчеркнула значимость грантовой деятельности в современных условиях.

Эксперт федеральных грантовых конкурсов и молодёжных проектов Олеся Назарой поделилась знаниями о возможностях грантовой поддержки учреждений культуры Пскова. Она подробно остановилась на особенностях заполнения грантовых заявок, критериях их оценки и правильном подходе к подготовке проектов. Особое внимание было уделено выбору подходящей номинации и тематического направления.

Олеся Назарой рассказала о федеральных конкурсах «Движения первых», Фонда культурных инициатив и Росмолодёжи, в которых могут участвовать бюджетные учреждения.

Опыт успешного получения грантов представил директор планетария – руководитель проектов АНО «Центр молодёжного инновационного творчества «Юный техник» Владимир Колпаков. Он поделился своими достижениями: начиная с 2017 года проекты «Юного техника» привлекли свыше 20 миллионов рублей.

Отметим, в Псковской области подведены итоги грантового конкурса СО НКО. Победителями стали 18 социальных проектов.