Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Пианистка Екатерина Мечетина выступит в Псковской областной филармонии 28 ноября

Заслуженная артистка России, лауреат премии президента России, солистка Московской филармонии Екатерина Мечетина выступит в Псковской областной филармонии 28 ноября. Она исполнит рапсодию на тему Паганини ля-минор Сергея Рахманинова с музыкантами Ростовского академического симфонического оркестра. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото предоставлено ТКД

Екатерина Мечетина – лауреат семи международных конкурсов пианистов, среди которых конкурс имени Бузони в Больцано (Италия) и Всемирный конкурс пианистов в Цинциннати (США). Среди дирижёров, с которыми она сотрудничала, – Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Лоренс Фостер, Кристиан Бадеа, Фабио Мастранджело, Мария Эклунд.

Ростовский академический симфонический оркестр также исполнит на псковской сцене симфоническую фантазию Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе» и симфонию «Манфред» Петра Чайковского, написанную по мотивам драматической поэмы Дж. Г. Байрона.

Концерт в Пскове пройдет в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 ноября 2024

Пианистка Екатерина Мечетина выступит в Псковской областной филармонии 28 ноября
26 ноября 2024

Больше 250 произведений петербургского художника Олега Еремеева получил Псковский музей
26 ноября 2024

Псковский виртуоз-балалаечник выступил с ансамблем «Россия» на концерте в Москве
25 ноября 2024

Презентация сборника поэзии, прозы и публицистики «Победили! Перамаглi!» прошла в Пскове
25 ноября 2024

Выставка археологических находок полевого сезона откроется в Пскове в декабре
25 ноября 2024

Спектакль «Нос» покажет в Пскове Санкт-Петербургский ТЮЗ имени Брянцева
25 ноября 2024

Музыка известных композиторов в исполнении Ростовского симфонического оркестра прозвучит в Пскове
25 ноября 2024

Большой научный форум проходит в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...