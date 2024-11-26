Пианистка Екатерина Мечетина выступит в Псковской областной филармонии 28 ноября

16:59, 26 ноября 2024, ПАИ

Заслуженная артистка России, лауреат премии президента России, солистка Московской филармонии Екатерина Мечетина выступит в Псковской областной филармонии 28 ноября. Она исполнит рапсодию на тему Паганини ля-минор Сергея Рахманинова с музыкантами Ростовского академического симфонического оркестра. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Екатерина Мечетина – лауреат семи международных конкурсов пианистов, среди которых конкурс имени Бузони в Больцано (Италия) и Всемирный конкурс пианистов в Цинциннати (США). Среди дирижёров, с которыми она сотрудничала, – Мстислав Ростропович, Владимир Спиваков, Лоренс Фостер, Кристиан Бадеа, Фабио Мастранджело, Мария Эклунд.

Ростовский академический симфонический оркестр также исполнит на псковской сцене симфоническую фантазию Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе» и симфонию «Манфред» Петра Чайковского, написанную по мотивам драматической поэмы Дж. Г. Байрона.

Концерт в Пскове пройдет в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».