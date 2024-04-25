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Общество

Всероссийский день эколят состоялся в псковских школах

Мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню эколят, прошли в псковских школах сегодня, 25 апреля. Они направлены на развитие у детей культуры бережного отношения к природе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Особенностью проекта формирования культуры природолюбия у учащихся «Эколята» является его направленность на духовно-нравственное, эстетическое воспитание детей, создание необходимых условий для развития в ребёнке гармоничной личности с использованием сказочных героев-эколят – друзей и защитников природы. Фото: правительство Псковской области

Участие в экоуроках приняли пятиклассники школы № 18 имени Героя Советского Союза генерала В. Ф. Маргелова. Этот урок проходит в школе второй год в рамках проекта «Экомышление», реализующегося при поддержке Фонда президентских грантов.

В игре «Эколята – друзья и защитники природы» попробовали свои силы ребята начальной школы социально-экономического лицея № 21 совместно с советником по воспитанию, классным руководителем, родителями, вожатыми-наставниками. Школьникам предстояло отгадать загадки, решить ребусы, сделать скворечники.

В рамках акции в ППК была организована игра «Экокалейдоскоп». Юные экологи узнали, что такое экология, какие экопривычки помогают уберечь планету от загрязнения.

На мероприятии дети читали стихотворения и пели песни, посвящённые заботе о планете, а также разгадывали загадки и отвечали на вопросы.

День эколят является одним из мероприятий всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников природы».

Особенностью проекта формирования культуры природолюбия у учащихся «Эколята» является его направленность на духовно-нравственное, эстетическое воспитание детей, создание необходимых условий для развития в ребёнке гармоничной личности с использованием сказочных героев-эколят – друзей и защитников природы.

Под культурой природолюбия понимается сфера духовной культуры, организации и развития жизнедеятельности, обеспечивающая сохранение и обогащение позитивного опыта познания и взаимодействия человека и природы, накопленного в процессе естественного и общественного развития.

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