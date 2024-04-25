Телефонные мошенники выманили у пенсионеров из Пыталовского района почти 800 тысяч рублей за сутки

22:51, 25 апреля 2024, ПАИ

Телефонные мошенники выманили у пенсионеров из Пыталовского района почти 800 тысяч рублей за сутки. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Сообщается, что 24 апреля следователем СО ОМВД России по Пыталовскому району возбуждено три уголовных дела по факту мошенничеств. Во всех случаях потерпевшими оказались люди пенсионного возраста.

Первый случай произошел с 80-летней местной жительницей. Ей позвонила неизвестная женщина и, представившись адвокатом, сообщила о дорожно-транспортном происшествии по вине её дочери. Якобы дочь переходила дорогу в неустановленном месте, её сбила машина, и пострадал водитель – беременная женщина, которая в результате потеряла ребёнка и получила травму в виде разрыва селезёнки. Тут же в трубке послышались всхлипы и причитания женщины, отдалённо напоминающие голос её дочери.

Далее «адвокат» сообщила, что для проведения операции пострадавшей женщине необходимы деньги в сумме двух миллионов рублей, что подтвердил мужской голос, который представился врачом. Затем «адвокат» пояснила, что, если будет проведена операция пострадавшей, есть возможность не привлекать её дочь к уголовной ответственности. Желая помочь дочери, женщина согласилась заплатить деньги якобы за отмену уголовного дела. Пенсионерка передала курьеру имеющиеся у неё накопления в сумме 450 тысяч рублей.

Второй жертвой стала 73-летняя пенсионерка. Мошенники вынудили её отдать им 180 тысяч рублей якобы за отмену уголовного дела в отношении её сестры, которая позвонила ей сама и рассказала про ДТП, в котором она является виновницей.

Третья история случилась с 77-летней потерпевшей. Женщина отдала мошенникам 152 тысяч рублей, думая, что спасает от уголовной ответственности дочь.

Во всех случаях аферисты звонили на стационарные телефоны. Дождавшись, когда трубку возьмёт пенсионер, мошенники пугали их историями о страшных ДТП, представляясь родственниками. А то, что голос не похож, так это последствия аварии, говорили они. Они просили продиктовать номер мобильного телефона взволнованного пенсионера, перезванивали на него, а затем «держали» до тех пор, пока потерпевший не отдавал кровно заработанное курьеру, который приходил в их дом.

Только после передачи денег мошенникам потерпевшие узнавали, что на самом деле с их родственниками всё в порядке. По всем трём преступлениям полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия.

Пыталовская полиция напоминает: если незнакомцы по телефону говорят вам «ваш родственник попал в ДТП», «нужны деньги на операцию, лечение», торопят вас, не давая перезвонить родственникам, скорее всего, это мошенники. При поступлении подобного звонка не нужно беседовать с неизвестными, впадать в панику и делать всё, что они говорят. Прежде всего необходимо прекратить разговор с мошенником и связаться со своими родными, чтобы убедиться, что всё в порядке.

В группе риска одиноко проживающие пенсионеры, имеющие стационарный домашний телефон.