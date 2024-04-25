Рекордное количество экипажей заявлено для участия в ралли «Голубые озёра – 2024» в Пустошкинском районе

23:45, 25 апреля 2024, ПАИ

Рекордное количество экипажей заявлено для участия в ралли «Голубые озёра» (шестом этапе Кубка России по ралли и первом этапе Кубка Содружества «Трофей Александра Невского»), которое пройдёт в окрестностях Пустошки Псковской области 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Соревнования станут первой из четырёх гонок, которые в этом году состоятся на территории региона в статусе этапов чемпионата и Кубка России. Боевая дистанция ралли «Голубые озёра» составит 93 километра.

«Список участников гонки выглядит чрезвычайно представительно – в нём 82 экипажа (рекордное количество), начиная с главных героев чемпионата России на технике абсолютного зачёта и заканчивая экипажем на «Запорожце», выступающем в зачёте «Наша классика», – сообщили в федерации.