Пасхальный концерт пройдёт в Пскове 6 мая

10:11, 26 апреля 2024, ПАИ

Молодёжный концерт в рамках Псковского пасхального фестиваля состоится в Пскове 6 мая, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

В концерте примут участие вокальная мастерская Алины Виардо, фольклорный коллектив «Очелье», Денис Маханьков (орган) и Илья Кричевский (гобой), а также академический хор колледжа искусств и квинтет деревянных духовых инструментов.

Мероприятие будет проходить в концертном зале Псковского областного колледжа искусств (улица Воеводы Шуйского, 2), начало – в 18:30. Вход на концерт строго по пригласительным, которые можно бесплатно получить с 3 мая в молодёжном центре Пскова (улица Максима Горького, 15).

Организаторами концерта являются Псковский городской молодёжный центр, вокальная мастерская Алины Виардо и Псковский областной колледж искусств.

Кроме того, XIII Молодёжный пасхальный фестиваль включает в себя не только праздничный концерт, который состоится 6 мая, но и праздничную программу 5 мая, которая пройдёт совместно с храмом Александра Невского на его прихрамовой территории. В рамках этой программы также будет проведён мастер-класс по пасхальному звону, который проведёт Игнатий Шешуков в храме Димитрия Солунского в Поле.