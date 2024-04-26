Лучшего электрика выбрали на международном конкурсе в Великих Луках
Лучшего электрика выбрали в рамках международного конкурса профессионального мастерства в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, сообщили ПАИ в пресс-службе ВГСХА.
На почётное звание претендовали студенты из Великих Лук, Пскова и Белоруссии.
Ребятам предстояло преодолеть несколько этапов: от теоретической части до практических заданий.
Победителем в итоге стала команда хозяев конкурса – ВГСХА, второе место завоевал Псковский агротехнический колледж, третье – Городокский аграрно-технический колледж (Белоруссия).
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