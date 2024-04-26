Лучшего электрика выбрали на международном конкурсе в Великих Луках

10:48, 26 апреля 2024, ПАИ

Лучшего электрика выбрали в рамках международного конкурса профессионального мастерства в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, сообщили ПАИ в пресс-службе ВГСХА.

На почётное звание претендовали студенты из Великих Лук, Пскова и Белоруссии.

Ребятам предстояло преодолеть несколько этапов: от теоретической части до практических заданий.

Победителем в итоге стала команда хозяев конкурса – ВГСХА, второе место завоевал Псковский агротехнический колледж, третье – Городокский аграрно-технический колледж (Белоруссия).

Реклама. ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА». ИНН 6025001751.