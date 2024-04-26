190 гектаров обработают от борщевика в Псковском районе

11:20, 26 апреля 2024, ПАИ

190 гектаров составит площадь обработки от борщевика в Псковском районе в этом сезоне, на эти цели будет направлено порядка пяти миллиардов рублей субсидий из областного и районного бюджетов, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Псковского района.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова проконтролировала направление писем с уведомлениями собственникам земель, обратную связь с ними, а также заключение муниципальных контрактов по обработке борщевика на территории Псковского района, сроки и качество её проведения.

Напомним, согласно закону «О предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории Псковской области» многодетные семьи могут получить компенсацию затрат на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского.