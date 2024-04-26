Псковичи стали призёрами соревнований по конному спорту для лиц с ОВЗ

11:55, 26 апреля 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами соревнований по конному спорту для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые прошли в Новгородской области 24 и 25 апреля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортшколы «Надежда» Кристина Соловьёва.



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»



Фото: КСК «Родина»

















В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из семи регионов России. Псковскую область представили шесть спортсменов, в числе которых Любовь Дмитрачкова, Сергей Иванов, Ангелина Львова, Вадим Навражных, Татьяна Осипова, Иван Пятериков, Дарья Русяева и Константин Янузе-Бирюков.

По программе для всадников с поражением опорно-двигательного аппарата второе место занял Иван Пятериков, а бронзовыми призёрами стали Татьяна Осипова и Дарья Русяева. По программе специальной олимпиады в дисциплине «Рабочая тропа» победителями стали Вадим Навражных и Константин Янузе-Бирюков. Второе место заняла Ангелина Львова. Бронзу выиграл Сергей Иванов. В тесте по выездке Любовь Дмитрачкова стала первой, а Ангелина Львова замкнула тройку лидеров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».