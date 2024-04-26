Школьникам на «Уроке цифры» расскажут об электронной коммерции

11:52, 26 апреля 2024, ПАИ

В рамках проекта «Урок цифры» Ozon Tech проведёт занятия для школьников с 6 по 31 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Уроки пройдут в интерактивном формате. Они будут посвящены технологиям в интернет-торговле – учащиеся узнают, как устроена электронная коммерция изнутри. Занятия будут состоять из нескольких блоков разного уровня сложности: для школьников младшего, среднего и старшего возраста.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями и организациями в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».