Tele2 первой из операторов адаптировала мобильное приложение под Apple Vision Pro

11:35, 26 апреля 2024, ПАИ

Tele2 провела дополнительные настройки мобильного приложения «Мой Tele2» для совместимости со шлемом смешанной реальности от Apple. Vision Pro позволяет совместить в процессе взаимодействия с цифровыми продуктами окна виртуальных программ и реальный мир, сообщили ПАИ в пресс-службе Tele2.

С учётом высокого проникновения цифровых клиентов в абонентской базе оператор в последнем релизе обновлений учёл возможность использования в шлеме Apple Vision Pro приложения «Мой Tele2».

Для этого команда провела дополнительные настройки. Tele2 также протестировала популярные сценарии в эмуляторе и с YouTube-блогером Дмитрием Романенко (www.youtube.com/watch?v=WGLuRA1tZpY) непосредственно в шлеме дополненной реальности. Пользователь может управлять приложением как используя только взгляд и щипки, так и в режиме виртуального планшета, «прикасаясь» к приложению в воздухе. В «Мой Tele2» на Vision Pro, как и на обычном смартфоне, работает режим мультитач. Например, он нужен для команды вызова меню «Поделиться гигабайтами» – свайп двумя пальцами снизу вверх по экрану.

Приложением оператора ежемесячно пользуется более 20 млн уникальных пользователей. Основная задача команды развития «Мой Tele2» – делать процесс взаимодействия с услугами максимально удобным и комфортным для пользователя.

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