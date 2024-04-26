Tele2 первой из операторов адаптировала мобильное приложение под Apple Vision Pro
Tele2 провела дополнительные настройки мобильного приложения «Мой Tele2» для совместимости со шлемом смешанной реальности от Apple. Vision Pro позволяет совместить в процессе взаимодействия с цифровыми продуктами окна виртуальных программ и реальный мир, сообщили ПАИ в пресс-службе Tele2.
С учётом высокого проникновения цифровых клиентов в абонентской базе оператор в последнем релизе обновлений учёл возможность использования в шлеме Apple Vision Pro приложения «Мой Tele2».
Для этого команда провела дополнительные настройки. Tele2 также протестировала популярные сценарии в эмуляторе и с YouTube-блогером Дмитрием Романенко (www.youtube.com/watch?v=WGLuRA1tZpY) непосредственно в шлеме дополненной реальности. Пользователь может управлять приложением как используя только взгляд и щипки, так и в режиме виртуального планшета, «прикасаясь» к приложению в воздухе. В «Мой Tele2» на Vision Pro, как и на обычном смартфоне, работает режим мультитач. Например, он нужен для команды вызова меню «Поделиться гигабайтами» – свайп двумя пальцами снизу вверх по экрану.
Приложением оператора ежемесячно пользуется более 20 млн уникальных пользователей. Основная задача команды развития «Мой Tele2» – делать процесс взаимодействия с услугами максимально удобным и комфортным для пользователя.
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