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Матч за Суперкубок Псковской области по футболу пройдёт в Новосокольниках

Матч за Суперкубок Псковской области по футболу между футбольным клубом «Псков» и великолукским «Экспрессом» состоится 12 мая в Новосокольниках, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

Матч за Суперкубок Псковской области по футболу пройдёт в Новосокольниках. Фото: пресс-служба ФК «Псков»

ФК «Псков» в прошлом сезоне выиграл в чемпионате Псковской области по футболу и стал обладателем Кубка области. «Экспресс», в свою очередь, получил право сыграть за Суперкубок как финалист прошлогоднего Кубка Псковской области.

Игра начнётся в 14:00.

После матча за Суперкубок вскоре стартует розыгрыш Кубка Псковской области по футболу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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