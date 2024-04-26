Матч за Суперкубок Псковской области по футболу пройдёт в Новосокольниках

11:45, 26 апреля 2024, ПАИ

Матч за Суперкубок Псковской области по футболу между футбольным клубом «Псков» и великолукским «Экспрессом» состоится 12 мая в Новосокольниках, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

ФК «Псков» в прошлом сезоне выиграл в чемпионате Псковской области по футболу и стал обладателем Кубка области. «Экспресс», в свою очередь, получил право сыграть за Суперкубок как финалист прошлогоднего Кубка Псковской области.

Игра начнётся в 14:00.

После матча за Суперкубок вскоре стартует розыгрыш Кубка Псковской области по футболу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».