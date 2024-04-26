Движение в районе станции Берёзки в Пскове будет затруднено на время ремонта
Движение автотранспорта в районе станции Берёзки будет затруднено с 28 по 29 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.
В эти дни на станции Берёзки в рамках муниципального контракта на ремонт улицы Пригородной и станции Берёзки будут укладывать нижний и верхний слои асфальта проезжей части.
Движение по полосам будет затруднено.
Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков, заранее выбирать маршруты следования и быть внимательными за рулём.
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