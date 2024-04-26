Велопробег в честь Дня Победы пройдёт в Псковской области

12:24, 26 апреля 2024, ПАИ

Традиционный велопробег, посвящённый Дню Победы, пройдёт в Псковской области 9 мая. Об этом сообщается в группе Pskov road race в соцсети «ВКонтакте».

Велопробег начнётся в посёлке Старый Изборск в 11:00. Дальнейшая дистанция пройдёт в маршруту Шумилкино – Стартый Изборск – Палкино – Старый Изборск. Участники мероприятия будут останавливаться у придорожных военных захоронений, чтобы возложить цветы. Темп велопробега будет умеренным.

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