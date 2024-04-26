Инклюзивный мастер-класс по баскетболу пройдёт в Пскове

12:49, 26 апреля 2024, ПАИ

Мастер-класс для спортсменов с особенностями здоровья пройдёт на базе Псковской спортшколы «Олимп» 29 апреля. Организует мероприятие Российская федерация баскетбола, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В мастер-классе поучаствуют 20 спортсменов из числа лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и слабослышащих граждан. Проведёт тренировку мастер спорта по баскетболу, руководитель отдела по взаимодействию с регионами Российской федерации баскетбола Александр Анищенко.

Отметим, что мероприятие состоится в рамках турнира по баскетболу среди юношей 2012-2013 годов рождения, где награды разыграют пять команд из Пскова, Великих Лук и Санкт-Петербурга.

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