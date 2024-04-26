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Политика

Михаил Иванов подвел итоги работы 21-й сессии Псковской гордумы

Заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов в беседе с корреспондентом ПАИ подвел итоги 21-й сессии седьмого созыва, которая состоялась сегодня, 26 апреля.

Михаил Иванов подвел итоги работы 21-й сессии Псковской гордумы. Фото: ПАИ

Михаил Иванов отметил, что на сессии депутаты рассмотрели 12 вопросов. Основными он назвал исполнение бюджета Пскова за 2023 год, который уже был рассмотрен и на общественных слушаниях, и на профильном комитете, а также внесение изменений в бюджет Пскова на 2024 год.

«Также были рассмотрены вопросы, касающиеся жизнедеятельности Пскова. Один из них – установление границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, «Металлистов», – сказал зампредседателя Псковской гордумы.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос о ТОС рассматривается «практически на каждой сессии, бывает, что устанавливаются территории до шести ТОС».

Помимо этого, депутат отметил, что медалью «За заслуги перед Псковом» награждаются люди, уже отмеченные благодарностью и почётной грамотой, те, кто внёс вклад в развитие города.

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