Михаил Иванов подвел итоги работы 21-й сессии Псковской гордумы

13:03, 26 апреля 2024, ПАИ

Заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов в беседе с корреспондентом ПАИ подвел итоги 21-й сессии седьмого созыва, которая состоялась сегодня, 26 апреля.

Михаил Иванов отметил, что на сессии депутаты рассмотрели 12 вопросов. Основными он назвал исполнение бюджета Пскова за 2023 год, который уже был рассмотрен и на общественных слушаниях, и на профильном комитете, а также внесение изменений в бюджет Пскова на 2024 год.

«Также были рассмотрены вопросы, касающиеся жизнедеятельности Пскова. Один из них – установление границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, «Металлистов», – сказал зампредседателя Псковской гордумы.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос о ТОС рассматривается «практически на каждой сессии, бывает, что устанавливаются территории до шести ТОС».

Помимо этого, депутат отметил, что медалью «За заслуги перед Псковом» награждаются люди, уже отмеченные благодарностью и почётной грамотой, те, кто внёс вклад в развитие города.