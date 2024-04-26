Мастер-классы, экскурсии и конная прогулка: как провести майские выходные в «Михайловском»

14:30, 26 апреля 2024, ПАИ

Интерактивные экскурсии, фольклорные программы, мастер-классы и спектакли пройдут с 28 апреля по 12 мая на площадке мемориального историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Гостей заповедника ожидают интерактивные костюмированные экскурсии по Пушкинской деревне и музею-мельнице в Бугрово. Кроме того, кукольный театр «Петрушкина баловня» покажет 30 апреля спектакль «Колобок» в Доме мельника в Бугрово.

Также 28 мая в Доме мельника «Музея-мельницы в деревне Бугрово» будет проходить программа «Рассказки о Пушкине». Там же 5 мая состоится фольклорная программа «Христос Воскрес». А участники фольклорной программы «Святый Ягорий» смогут увидеть традицию празднования Егорьева дня.

Кроме того, с 2 по 12 мая в 14:00 на площадке класса словесности и письменности деревни Бугрово состоится мастер-класс, где гости смогут создать письмо-треугольник, «Письма, опалённые войной».

Также посетителей музея-заповедника 29 апреля ожидает конная прогулка с сопровождением в экипаже «Катит по-прежнему телега». Она будет проходить по лесной дороге, соединяющей Михайловское и Бугрово.