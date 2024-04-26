Псковские футболисты стали серебряными призёрами Кубка РФС

15:23, 26 апреля 2024, ПАИ

Юные футболисты клуба «Псков» стали серебряными призёрами Кубка Российского футбольного союза команд клубов ФНЛ. Соревнования прошли в Великих Луках с 20 по 27 апреля, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Всего в соревнованиях приняли участие четыре команды из Пскова, Великих Лук, Ленинградской области и Калининграда.

В активе «Пскова» три победы и три поражения, что принесло футболистам девять очков.

Победителями соревнований стали футболисты спортшколы из Калининграда. На их счету 13 очков. Замкнула тройку лидеров спортшкола «Ленинградец». Великолукский «Экспресс» одержал две победы и расположился на четвёртом месте.

Тренирует псковскую команду Денис Широков.

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