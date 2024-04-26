Подросток в Псковском районе предстанет перед судом по обвинению в сбыте наркотиков

16:36, 26 апреля 2024, ПАИ

Подросток по обвинению в сбыте наркотиков в Псковском районе предстанет перед судом. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Пустошкинского района. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

19 октября 2023 года вечером несовершеннолетний прибыл в одну из деревень Псковского района, где забрал из оборудованного там тайника наркотики для сбыта. Однако его задержали сотрудники полиции.

Кроме того, в ходе расследования ещё были установлены тайники, куда подросток поместил наркотики для сбыта. Сотрудники полиции изъяли их.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, заключили в региональном СУ СК.