Миллион рублей штрафа заплатит иностранное юрлицо за попытку дать взятку таможеннику в Псковской области

16:59, 26 апреля 2024, ПАИ

Представитель иностранного юридического лица заплатит миллион рублей штрафа за попытку дать взятку таможенному инспектору поста МАПП «Бурачки», сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Представитель иностранного юрлица предложил заплатить таможеннику поста МАПП «Бурачки» за ускорение процедуры таможенного оформления и освобождение от административной ответственности.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении. Суд рассмотрел постановление прокурора и назначил юрлицу штраф в размере одного миллиона рублей.