Жителям Псковской области напомнили, для чего необходима справка об отсутствии задолженности за вывоз ТКО

19:00, 26 апреля 2024, ПАИ

Для чего нужна справка об отсутствии задолженности за услуги по обращение с ТКО, напомнили псковичам в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

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Справка об отсутствии задолженности за услугу по обращению с ТКО необходима при совершении следующих юридических сделок:

купля-продажа квартиры, комнаты в коммуналке, жилого дома;

приватизация жилья;

подача заявки на субсидию для уменьшения коммунальных платежей;

оформление ипотеки или другого залога;

вступление в наследство;

раздел квартиры при разводе;

оформление опеки, попечительства или усыновления ребёнка;

запросы судебных органов при рассмотрении споров касательно недвижимого имущества.

Получить справку об отсутствии задолженности можно в офисе в Пскове на улице Льва Толстого, дом 3 или в Великих Луках на проспекте Гагарина, дом 54. Кроме того, потребители могут направить запрос на электронную почту ro_pskov@mehuborka.com.

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