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Общество

Жителям Псковской области напомнили, для чего необходима справка об отсутствии задолженности за вывоз ТКО

Для чего нужна справка об отсутствии задолженности за услуги по обращение с ТКО, напомнили псковичам в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Справка об отсутствии задолженности за услугу по обращению с ТКО необходима при совершении юридических сделок. Фото: группа «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Справка об отсутствии задолженности за услугу по обращению с ТКО необходима при совершении следующих юридических сделок:

  • купля-продажа квартиры, комнаты в коммуналке, жилого дома;
  • приватизация жилья;
  • подача заявки на субсидию для уменьшения коммунальных платежей;
  • оформление ипотеки или другого залога;
  • вступление в наследство;
  • раздел квартиры при разводе;
  • оформление опеки, попечительства или усыновления ребёнка;
  • запросы судебных органов при рассмотрении споров касательно недвижимого имущества.

Получить справку об отсутствии задолженности можно в офисе в Пскове на улице Льва Толстого, дом 3 или в Великих Луках на проспекте Гагарина, дом 54. Кроме того, потребители могут направить запрос на электронную почту ro_pskov@mehuborka.com.

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