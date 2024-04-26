Жителям Псковской области напомнили, для чего необходима справка об отсутствии задолженности за вывоз ТКО
Для чего нужна справка об отсутствии задолженности за услуги по обращение с ТКО, напомнили псковичам в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Справка об отсутствии задолженности за услугу по обращению с ТКО необходима при совершении следующих юридических сделок:
- купля-продажа квартиры, комнаты в коммуналке, жилого дома;
- приватизация жилья;
- подача заявки на субсидию для уменьшения коммунальных платежей;
- оформление ипотеки или другого залога;
- вступление в наследство;
- раздел квартиры при разводе;
- оформление опеки, попечительства или усыновления ребёнка;
- запросы судебных органов при рассмотрении споров касательно недвижимого имущества.
Получить справку об отсутствии задолженности можно в офисе в Пскове на улице Льва Толстого, дом 3 или в Великих Луках на проспекте Гагарина, дом 54. Кроме того, потребители могут направить запрос на электронную почту ro_pskov@mehuborka.com.
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Жителям Псковской области напомнили, для чего необходима справка об отсутствии задолженности за вывоз ТКО
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