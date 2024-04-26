В Псковском центре иммунопрофилактики прошёл день открытых дверей

20:06, 26 апреля 2024, ПАИ

В Центре иммунопрофилактики в Пскове состоялся день открытых дверей, посвящённый Всемирной неделе иммунизации. Мероприятие прошло сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Псковской областной инфекционной больницы.

В мероприятии приняли участие студенты Псковского медицинского колледжа. Главный внештатный специалист по аллергологии-иммунологии Анастасия Кирильчик рассказала ребятам о важности иммунизации для здоровья и благополучия каждого человека.

Анастасия Кирильчик особое внимание уделила вакцинации от кори, ветрянки, ВПЧ, менингококковой и клещевых инфекций. «Прививаться против клещевого энцефалита необходимо поздней осенью – в октябре или ноябре. Вакцина – это единственная защита от этого заболевания, которое может закончиться летальным исходом», – отметила врач.

Далее гости оценили оснащение процедурного кабинета, где осуществляется вакцинация, и посетили кабинет врача-инфекциониста.

После экскурсии студенты узнали, какие вакцины есть в наличии, когда лучше всего прививаться и есть ли у препаратов побочные эффекты. Специалисты ответили на все вопросы о дополнительной вакцинации, не входящей в национальный календарь, и рекомендовали записаться на консультацию.

Напоминаем, что центр иммунопрофилактики находится на улице Кузнецкой, 23 в Пскове.