В Псковском центре иммунопрофилактики прошёл день открытых дверей
В Центре иммунопрофилактики в Пскове состоялся день открытых дверей, посвящённый Всемирной неделе иммунизации. Мероприятие прошло сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Псковской областной инфекционной больницы.
В мероприятии приняли участие студенты Псковского медицинского колледжа. Главный внештатный специалист по аллергологии-иммунологии Анастасия Кирильчик рассказала ребятам о важности иммунизации для здоровья и благополучия каждого человека.
Анастасия Кирильчик особое внимание уделила вакцинации от кори, ветрянки, ВПЧ, менингококковой и клещевых инфекций. «Прививаться против клещевого энцефалита необходимо поздней осенью – в октябре или ноябре. Вакцина – это единственная защита от этого заболевания, которое может закончиться летальным исходом», – отметила врач.
Далее гости оценили оснащение процедурного кабинета, где осуществляется вакцинация, и посетили кабинет врача-инфекциониста.
После экскурсии студенты узнали, какие вакцины есть в наличии, когда лучше всего прививаться и есть ли у препаратов побочные эффекты. Специалисты ответили на все вопросы о дополнительной вакцинации, не входящей в национальный календарь, и рекомендовали записаться на консультацию.
Напоминаем, что центр иммунопрофилактики находится на улице Кузнецкой, 23 в Пскове.
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