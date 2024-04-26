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Культура

Благотворительный фестиваль «Танец по имени счастье» состоялся в Себеже 

Благотворительный фестиваль «Танец по имени счастье» состоялся в Себеже сегодня, 26 апреля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

​Благотворительный фестиваль «Танец по имени счастье» состоялся в Себеже. Фото здесь и далее: газета «Призыв»

«В этот вечер районный культурный центр был заполнен танцевальными коллективами Себежского района. На сцене выступали танцоры разных возрастов – от самых маленьких до взрослых, включая знаменитый дуэт Ирины Алексиевец и Валерия Сапеги», – пишет газета.

На вечере была вручена юбилейная медаль Николаю и Валентине Логиновым, которые 30 апреля отметят золотую свадьбу.

С приветственным словом к супругам обратилась заместитель главы района Надежда Вахта. Она вручила памятную юбилейную медаль от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Отметим, памятные медали «50 лет совместной жизни» в объявленный президентом РФ Владимиром Путиным Год семьи вручаются впервые. Это дань уважения людям, которые пронесли любовь и уважение через всю жизнь и для всех нас являются примером. Все коллективы награждены грамотами участников.

Средства, полученные на фестивале, будут направлены на поддержку земляков, принимающих участие в специальной военной операции.

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