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Культура

В Острове прошёл районный фестиваль танцев «Шаг вперёд»

В Доме офицеров Острова-3 состоялся районный фестиваль танцев «Шаг вперёд», посвящённый Международному дню танца, в организации и проведении которого приняли участие сотрудники Дома детского творчества. Об этом пишет районная газета «Островские новости».

В Острове прошёл районный фестиваль танцев «Шаг вперёд». Фото здесь и далее: Анастасия Гольцман

Начали торжественное мероприятие с поздравлений, которые были адресованы руководителям танцевальных коллективов. Ведущие поздравили педагогов с профессиональным праздником, пожелав им удачи во всех начинаниях, хорошего настроения и творческих успехов, а также вручили почётные грамоты и цветы.

Поздравить своих творческих наставников вышли и ребята, которые в знак признательности и благодарности за их труд вручили педагогам цветы.

По окончании торжественной части на сцену вышли участники танцевальных коллективов, воспитанники городских школ и детских садов.

В рамках праздничного мероприятия ребята разного возраста продемонстрировали зрителям свои умения и спортивные навыки: пластику, энергичность и музыкальность. Зрителям были представлены танцевальные номера: парные и групповые, русские народные и современные, медленные и быстрые.

«Оценили любители танца и необычные наряды участников, которые пестрели яркими цветами, узорами и аксессуарами. Овации в зале в этот вечер не стихали ни на минуту. Поддержать маленьких танцоров пришли педагоги, мамы, папы, бабушки, дедушки и другие члены семьи, которые во время выступлений испытали чувство гордости за своих детей и получили заряд хорошего настроения. В позитивном настроении пребывали и сами ребята, которые даже после своих выступлений не отходили далеко от сцены. Дети дружно поддерживали друг друга, громко хлопали и подтанцовывали», – пишет газета.

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