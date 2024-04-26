Африканская пыль может достигнуть северо-западных областей России

23:50, 26 апреля 2024, ПАИ

В южных и центральных регионах России выпали жёлтые осадки, пишет ТАСС. Причиной такого явления стала песчаная буря, частички которой прилетели на территорию страны с севера Африки. Об этом рассказал в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, концентрация пыли в атмосфере будет незначительной, поэтому людям она никак не угрожает. «Единственное, как это всё может проявиться, – если где-то пройдут дожди и на поверхностях вы увидите следы этой пыли», – добавил он.

Чем южнее расположен регион, тем выше будет концентрация пыли в воздухе. Синоптик также предупредил, что шлейф африканской пыли может распространиться до Северо-Запада страны.

Ранее сообщалось, что в Псковской области 27 апреля в дневное время воздух прогреется до +17 градусов.