Африканская пыль может достигнуть северо-западных областей России
В южных и центральных регионах России выпали жёлтые осадки, пишет ТАСС. Причиной такого явления стала песчаная буря, частички которой прилетели на территорию страны с севера Африки. Об этом рассказал в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, концентрация пыли в атмосфере будет незначительной, поэтому людям она никак не угрожает. «Единственное, как это всё может проявиться, – если где-то пройдут дожди и на поверхностях вы увидите следы этой пыли», – добавил он.
Чем южнее расположен регион, тем выше будет концентрация пыли в воздухе. Синоптик также предупредил, что шлейф африканской пыли может распространиться до Северо-Запада страны.
Ранее сообщалось, что в Псковской области 27 апреля в дневное время воздух прогреется до +17 градусов.
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