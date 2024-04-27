День российского парламентаризма отмечают сегодня

07:40, 27 апреля 2024, ПАИ

День российского парламентаризма отмечают сегодня, 27 апреля. Праздник был учрежден 27 июня 2012 года при внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» № 32-ФЗ, пишет calend.ru.

Новая памятная дата России призвана привлечь внимание широких слоёв населения к деятельности Федерального Собрания России и законодательных органов государственной власти российских субъектов, а также популяризации этой деятельности.

27 апреля выбрано в качестве празднования потому что в этот день в 1906 году начала работу Государственная дума Российской Империи. Она стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный совет.

Сегодня парламент России – Федеральное Собрание – так же состоит из двух палат: Государственной думы и Совета Федерации. Первые выборы в парламент современной России прошли в день всенародного голосования по Конституции, 12 декабря 1993 года.

Изначально предлагалось отмечать праздник российского парламентаризма в день начала работы Верховного Совета России, 18 марта 1990 года. Однако идея была пересмотрена из-за замечаний историков о том, что российский парламентаризм значительно старше.